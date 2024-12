Calcio/ Milan – Genoa 0-0: ottimo punto a San Siro, Vieira blinda la difesa

Il Genoa blinda la difesa ed esce da San Siro contro il Milan con il risultato di 0-0. Terza partita per i rossoblu in cui la porta rimane inviolata. Vieira cambia in difesa con Vogliacco preferito a Sabelli al fianco di Bani e Vasquez, mentre lascia intatto il resto della squadra.

La prima occasione per il Milan è al 9’ con Emerson Royal che di testa impegna Leali. I rossoneri sono pericolosi al 13’ con Abraham in diagonale che però manda a lato e con Rejinders la cui conclusione viene respinta dal portiere rossoblu. Al 24’ Chukwueze spreca da buona posizione, mentre nel recupero Vasquez anticipa Abraham in corner. Finisce qui il primo tempo.

