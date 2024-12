Camogli: la fame di posteggi e l’ipotesi di un “autosilo diffuso”

L’eliminazione dei posteggi a Camogli è iniziata con la ristrutturazione del “Sociale”, forse anche in vista della costruzione di un autosilo pubblico mai realizzato. Via le auto in via Bettolo lato teatro, in piazzale Matteotti davanti al “Sociale”, via i posteggi pubblici (ora privati) nell’ex area scalo dove altri posti sono stati sottratti dagli sfiatatoi e dalle aiuole create attorno. Via i posteggi sul lato ferrovia di via Colombo, dove è nato un enorme marciapiedi; via le auto nel “vialetto dei cipressi” dove sono state istituite un’area fitness e una per il relax. Poi ci sono i posteggi sottratti ai residenti, (anche lo scorso novembre) per favorire le case vacanza che li inseriscono nel pacchetto (altrove chi arriva in albergo paga il posto auto 15 euro al giorno) ed infine quelli sottratti saltuariamente sempre ai residenti (che faticano a trovare uno stallo libero) per permettere il posteggio agli atleti che giocano a bocce o alle persone che partecipano a tornei di burraco.

I problemi arrivano da lontano, da quando Camogli aveva acquisito il terreno dell’ex scalo ferroviario per farvi un autosilo, ma non aveva i soldi necessari. Portofino, che era nelle stesse condizioni, diede incarico ad una ditta privata di costruire l’autosilo e di gestirlo in parte per 30 e in parte per 70 anni; oggi il Comune tornatone in possesso ne ricava oltre un milione di euro all’anno investito in servizi. Camogli invece ha cercato un socio, gli ha ceduto metà del terreno, permettendo poi che il privato costruisse per primo i quattro piani interrati. La recente amministrazione ha detto stop all’autosilo pubblico fin dall’inizio della sua lunga campagna elettorale, affermando che avrebbe trovato alternative per creare nuovi posteggi, che paiono però irrealizzabili. Oggi addirittura si vorrebbero costruire la sede della Croce Verde e un ambulatorio sottraendo spazio prezioso al posteggio residuo dell’ex scalo ferroviario. Una situazione che sembra erodere consensi all’amministrazione Anelli.

» leggi tutto su www.levantenews.it