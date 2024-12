Camogli: la “Survey Fugro” e la mappatura delle praterie di posidonia

L’unità da ricerca “Survey Fugro” è davanti alla costa di Camogli, ai confini con l’Area marina protetta di Portofino. L’imbarcazione, 42 metri di lunghezza, è dotata di tecnologie all’avanguardia che consentono di eseguire ricerche marine avanzate. In Liguria, partecipa al progetto “Pnrr Mer”; ha iniziato dal Ponente, e si occupa della mappatura delle praterie di “posidonia oceanica e “cymodocea nodosa”. E’ in possesso di strumentazione che “fotografa” i fondali con rilievi topografici e batimatrici ad alta definizione. I risultati della ricerca consentiranno di avere una mappatura delle praterie e di poterle meglio difendere da elementi esterni come le ancore degli yacht alla fonda.

» leggi tutto su www.levantenews.it