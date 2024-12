Domenica con cielo sereno e minime stazionarie

Il ritorno di correnti secche settentrionali porta cielo soleggiato per tutta questa domenica di metà dicembre. Le minime però restano stazionarie e abbastanza rigide mentre i venti sono tra deboli e moderati e il mare generalmente mosso. Per la giornata di domani, lunedì, Arpal prevede invece cieli sereno in mattinata mentre da pomeriggio si registrerà un diffuso aumento della nuvolosità soprattutto fra Centro e Levante ligure. Tendenza che potrebbe portare possibili piogge fra mercoledì e giovedì.

