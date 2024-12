Droga in carcere, intercettato dolce natalizio ripieno di hashish, eroina e cocaina a Marassi

Liguria. Un dolce natalizio con ripieno di hashish, eroina e cocaina. Lo hanno intercettato gli agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Marassi, un pacco indirizzato a un detenuto che è stato bloccato e sequestrato.

“Spesso gli agenti di polizia penitenziaria si trova di fronte a tali escamotage per l’occultamento di stupefacenti ed altro materiale non consentito – ha detto Vincenzo Tristaino, segretario per la Liguria del Sappe – grazie al personale opportunamente formato e alle recenti tecnologie a disposizione, è possibile sventare tali introduzioni”

» leggi tutto su www.ivg.it