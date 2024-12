Il Genoa pareggia contro il Milan, Vieira: “L’unità di squadra ci ha permesso di non prendere gol. Ora dobbiamo creare di più”

Milano. Non può che essere “compattezza” la parola che il Genoa porta con sé dopo la sfida contro il Milan. Lo 0-0 di San Siro è un risultato di prestigio. Non solo perché il Grifone ha due punti di vantaggio sulla zona retrocessione e ha portato a casa il sesto risultato utile consecutivo, ma perché ha messo in campo valori importanti. Su un campo difficile, il Genoa ha saputo rimboccarsi le maniche e mostrare il lato combattivo del proprio carattere.

Una visione del match che ha trovato d’accordo anche il tecnico rossoblù Patrick Vieira, intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita. “Venire a San Siro è sempre difficile – commenta Vieira -. Abbiamo fatto una bella partita. Dovevamo fare meglio in fase offensiva, ma oggi la cosa importante era difendere tutti insieme“.

