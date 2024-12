Il santostefanese Marco Casini eletto nel Comitato regionale della federazione ciclistica

Sabato 14 Dicembre a Recco si sono svolte le elezioni per il Comitato Regionale Ligure della Federazione Ciclistica Italiana, per il quadriennio Olimpico 2025/2028. Con 31 voti su 44, Marco Casini nato e cresciuto a Santo Stefano di Magra, è diventato uno dei due nuovi membri del Comitato Regionale. Nel ciclismo da molti anni e da 10 anni Direttore di Corsa Professionisti, con molte gare importanti alle spalle, vedi il Giro della Lunigiana, il Giro di Toscana, la Coppa Sabatini, diversi Campionati Italiani, come quello di quest’anno a Casella, dove a vinto Mark Lorenzo Finn, che poi ha conquistato anche il Campionato del Mondo della Categoria Juniores.

Nella foto in alto il nuovo Comitato Regionale Ligure, Presidente Luca Raggio, i Vicepresidenti Daniele Grosso e Alessandro Saccu, i Consiglieri Marco Casini e Simone Brescia.

