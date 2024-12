La Cairese non trova ancora vittoria, Di Pietro: “Dispiaciuto per la prestazione, la partita è cambiata a causa del rosso”

Cairo. Arriva un’altra sconfitta al Brin per i ragazzi di Nappi, oggi non in panchina per squalifica. La squadra, condotta da Di Pietro seduto in panchina, è riuscita comunque a dimostrare di essere una buona squadra contro un avversario molto valido come il Città di Varese.

La squadra varesina ha vinto di misura (0-1) , complice anche una grande prova difensiva della squadra valbormidese. Nonostante gli acquisti mirati al reparto offensivo, è proprio l’attacco il nocciolo della questione dei pochi punti raccolti fino ad oggi. Le offensive arrivano ma poi non si riescono a finalizzare, anche se come detto da Di Pietro i ragazzi oggi hanno speso tutte le loro energie.

