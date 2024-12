“Natale Insieme”, la mostra natalizia degli artisti cattolici

Si chiama “Natale insieme” la consueta mostra natalizia degli artisti cattolici spezzini, che sarà inaugurata venerdì prossimo dal vescovo nella sede del centro culturale “Angiolo Del Santo”, in via Don Minzoni 62. La mostra, che in questi giorni è in fase di allestimento, sostituisce a brevissimo intervallo di tempo quella, conclusa ieri e dedicata a “Giacomo Puccini e la sua musica”, nel centenario della morte del musicista. La mostra natalizia potrà essere visitata sino a dopo l’Epifania, e comprenderà oltre una ventina di opere messe a disposizioni da altrettanti artisti ed artiste della sezione Ucai, l’Unione cattolica artisti italiani, che alla Spezia è guidata da Guido Barbagli. Si tratta di opere di pittura, scultura, grafica, accompagnate da testi poetici che saranno proposti per l’inaugurazione. L’ingresso come sempre è libero.

