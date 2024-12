Pesca/ Longinotti, Botto e Cordano difendono i colori di Garbolino Chiavari

Vincere in Toscana contro i padroni di casa non è facile, ma i portacolori FIMA/Garbolino Chiavari ci provano ogni volta, serve anche per migliorarsi tecnicamente, specialmente con questi climi di gelo che non aiutano per nulla nella pesca con pesce lento e piantato sul fondo.

Erano solo tre gli atleti FIMA iscritti a questa seconda prova del Trofeo Interregionale Inverno organizzato dal gestore del lago La Fiora di Massa, ma hanno saputo difendersi bene dal dominio toscano, che si è portato a casa i quattro settori.

