Ponte Morandi, ecco cosa c’è nel Memoriale: dal crollo vissuto “in prima persona” alla serra della rinascita

Genova. “Non un museo, ma un luogo per la memoria attiva e per trasmettere consapevolezza di una tragedia inaccettabile perché evitabile”. Nelle parole dell’architetto Stefano Boeri c’è il senso del Memoriale 14 agosto 2018, uno spazio “di lutto, di memoria e di denuncia” interamente dedicato al disastro che ha cambiato la storia di Genova spezzando la vita di 43 persone. I primi a entrarci, un paio d’ore prima del taglio del nastro, sono stati proprio i parenti delle vittime, che insieme al gruppo di tecnici e professionisti hanno seguito passo dopo passo la progettazione e l’allestimento fino al risultato svelato oggi, che è ancora parziale.

Al Memoriale si accede da via Argine Polcevera, salendo sul primo cavalcavia che si incontra percorrendo via Perlasca in direzione nord. È disponibile al momento un’area di parcheggio. Da oggi, dopo l’inaugurazione, il Memoriale è aperto al pubblico fino alle 16.30. Dalla prossima settimana, sarà possibile visitare il Memoriale dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il sabato e la domenica dalle 10 alle 16. Il Comune di Genova ha affidato la gestione temporanea alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro per l’accoglienza dei visitatori.

