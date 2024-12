Cairo Montenotte. La beneficenza si fa anche a tavola, come testimoniano i soci dell’Abf Attività Borgate Ferraniesi A.B.F. Oggi (15 dicembre), come ogni anno, è stato organizzato il pranzo di Natale con una folta partecipazione e, come di consueto, si è pensato anche alla solidarietà.

Il ricavato del convivio va sempre ad una associazione del territorio, questa volta, nello specifico, è stata scelta la Fondazione Giacomo Comparato, attiva sul territorio valbormidese in campo sociale.

