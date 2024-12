Dal Centro Aiuto alla Vita Rapallo

Il Centro Aiuto alla Vita che ha sportelli operativi in Santa Margherita e Rapallo aiuta le mamme in difficoltà dalla gravidanza e bambini fino ai tre anni. Poiché il presidente è un Dirigente Medico Pediatra e fra i propri volontari ci sono un coordinatore infermieristico ed altro personale volontario che ha operato in sanità può fornire medicinali pediatrici di banco e collabora con i pediatri del territorio su casi specifici.

