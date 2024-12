Razzismo in Carcarese-Millesimo. Dopo la condanna dei locali, Ndiaye ringrazia indossando la felpa degli avversari

È sempre triste quando vengono proferiti insulti a sfondo razzista. Positivo però riscontrare la doverosa condanna bipartisan senza se e senza ma. Questa non sempre scontata. Oggi la Carcarese ha attraverso un comunicato reso noto che le due persone che durante il derby contro il Millesimo hanno insultato l’avversario Latyr Ndiaye non potranno più mettere piede al Corrent. Il giocatore ha postato sui suoi social in segno di ringraziamento per la solidarietà il club sfoggiando una felpa della Carcarese.

