Come già avvenuto la settimana scorsa, domani, lunedì 16, in vista del Natale, il mercato settimanale di Recco proseguirà anche al pomeriggio. Un modo per “risarcire” gli ambulanti della giornata sacrificata per la festa patronale dell’8 Settembre e per i mercati “saltati” causa allerta. La decisione è stata concordata tra Comune e venditori ambulanti.

