Ripristino della pavimentazione in Via della Storta, il Pd presenta un’interpellanza

A seguito di un incontro con gli abitanti di Marola i consiglieri comunali del Partito democratico hanno avuto modo di effettuare un nuovo sopralluogo su Via della Storta, già oggetto di un’interpellanza nel marzo 2023 e hanno preso atto che, nonostante la risposta data all’epoca dall’assessore Cimino secondo cui l’amministrazione avrebbe provveduto al ripristino e alla pavimentazione della scalinata, la situazione a distanza di oltre 20 mesi è esattamente la stessa e cioè che la pavimentazione non è stata ancora ripristinata, e che la superficie di calpestio è rappresentata da una gettata di cemento e in prossimità del cordolo dello scalino è stato gettato dell’asfalto, onde compensare il dislivello tra il piano non pavimentato e il gradino ed a oggi è presente anche un tombino completamente scoperto”, riferiscono i consiglieri.

“Anche sul Vicolo Falconi – proseguono i consiglieri dem – la pavimentazione non è stata ripristinata. Ribadendo che si tratta di una scalinata storica percorsa dagli abitanti della zona e che, vista la presenza di numerose case vacanza presenti è percorsa anche dai turisti, la situazione odierna costituisce un evidente pericolo”.

Annunciando di aver presentato una nuova interpellanza i rappresentanti del Pd evidenziano anche “il mancato ripristino del marciapiede che fiancheggia la Napoleonica, con la presenza di numerose lastre di ferro che coprono le sconnessioni e che in caso di pioggia sono particolarmente scivolose e pericolose per i pedoni; così come le strisce pedonali di attraversamento della napoleonica appaiono scolorite e scarsamente visibili. In questo contesto, seppur elemento secondario ma che conferma e dimostra l’assoluto disinteresse dell’amministrazione per la comunità Marolina, si rileva la scarsità di luminarie natalizie, a confronto con frazioni vicine della costa di Ponente”.

Col documento presentato i consiglieri Pd chiedono all’amministrazione comunale “di risolvere le criticità segnalate, per la messa in sicurezza del borgo, aspettando una risposta con i fatti e non con le parole”.

