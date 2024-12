Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

Purtroppo gli Squali della Pro Recco Rugby non riescono a chiudere il loro 2024 con una vittoria: i padroni di casa di Rho vincono 31-20 e non lasciano così ai biancocelesti neanche il punto di bonus difensivo. Il campionato di Serie B si ferma ora per la lunghissima sosta invernale e si tornerà in campo solo il 19 gennaio 2025 per disputare l’ultima giornata di andata.

