Serie B: Palermo sconfitto in casa dal Catanzaro, la Cremonese fa flop col Cittadella

La vittoria per 2-1 in trasferta della Juve Stabia nel derby campano contro al Salernitana chiude la 17esima giornata del campionato di Serie B. Le vespe sono passate in vantaggio nei primi minuti dell’incontro e sono stati ripresi dai granata nel recupero della prima frazione, salvo poi fissare il punteggio sul 1-2 al 73esimo.

Nel pomeriggio anche il Catanzaro, prossimo avversario dello Spezia, si è imposto in trasferta in casa di un deludente Palermo. Andamento della partita simile a quello dell’Arechi, con gli ospiti giallorossi in vantaggio dopo 3 minuti, ripresi dopo la mezz’ora dall’ex capitano spezzino Nikolau e 2-1 definitivo all’82esimo, per sancire un’altra sconfitta per i rosanero.

