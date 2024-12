Traffico in A10, una settimana da bollino verde secondo i dati di Autostrade per l’Italia

Savona. Settimana da “Bollino verde” sulla A10 secondo la cronotabella fornita da Autostrade per l’Italia in merito ai tempi di percorrenza previsti, sia in direzione Genova sia verso Savona. Sarà davvero così, cioè i prossimi giorni saranno davvero più facili per chi viaggia in Liguria, spesso imbottigliato in lunghe code?

Naturalmente i dati per le singole giornate della settimana dal 16 al 22 dicembre, elaborati dal 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, sono valutati al netto di eventi non prevedibili, quindi solo sulla base dei cantieri presenti.

