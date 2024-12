Uso del cellulare alla guida, con le nuove norme due patenti ritirate in meno di 24 ore

Genova. Non ha fatto in tempo a entrare in vigore, che il nuovo Codice della Strada ha già mietuto due patenti, sempre allo stesso casello, quello di Genova Aeroporto, e sempre per lo stesso motivo: uso di cellulare alla guida.

Il primo caso risale a sabato pomeriggio: un uomo di 36 anni residente a Finale Ligure, fermato dagli agenti della polizia stradale all’uscita del casello dopo essere stato sorpreso a usare il telefono. Come previsto dalle nuove norme, alla sanzione si aggiunge il ritiro della patente e la sospensione da 15 giorni a due mesi.

