A Tursi si prepara la maratona sul bilancio: l’opposizione presenta quasi 800 ordini del giorno

Genova. Conto alla rovescia per la maratona sull’approvazione del bilancio previsionale del Comune di Genova, una manovra che arriva in un periodo estremamente complesso per l’ente: decaduto il sindaco Marco Bucci, passato ufficialmente al timone della Regione, la nuova squadra retta dal vicesindaco – ora sindaco facente funzioni – Pietro Piciocchi debutta con due nuovi assessori, Enrico Costa e Ferdinando De Fornari, e con una serie di deleghe redistribuite tra gli assessori in carica.

Assessori che, contestano le opposizioni, si ritrovano a discutere di argomenti su cui “c’è scarsa preparazione, e di cui in molti casi sanno poco o nulla. Noi abbiamo affrontato con altri referenti politici i temi del bilancio previsionale 2025, e ora ci troviamo altri interlocutori“.

