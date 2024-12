Andrea Orlando in Consiglio regionale: le reazioni politiche

Liguria. “Da capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria apprendo con grande entusiasmo e riconoscenza la scelta di Andrea Orlando di rimanere in Consiglio regionale. La sua esperienza a livello nazionale e quella vissuta insieme in campagna elettorale saranno un importante valore aggiunto per il PD che, oltre a essere il gruppo più numeroso dell’Assemblea legislativa ligure, sarà protagonista del dibattito politico”.

Così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Armando Sanna commentando la scelta di Andrea Orlando di rimanere in Consiglio regionale.

