Andrea Orlando si dimette da deputato e resta in consiglio regionale in Liguria

Genova. Era nell’aria ma adesso è ufficiale: Andrea Orlando ha annunciato con un post sui social che resterà in Liguria come consigliere regionale. Lancia subito un appuntamento per ricostruire la battaglia al centrodestra: venerdì 20 dicembre al teatro Stradanuova incontro in vista delle Comunali a Genova.

Lo scranno da deputato di Orlando, a Roma, dovrebbe passare ad Alberto Pandolfo, consigliere comunale del Pd a Genova. Niente da fare quindi in consiglio regionale per Cangiano, il dem che sarebbe subentrato in caso di dimissioni di Orlando dall’aula di via Fieschi.

