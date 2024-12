Aumentano i residenti in Liguria, è merito degli stranieri: in un anno oltre 5mila in più

Lieve aumento della popolazione residente in Liguria. È quanto certificano i dati consolidati del censimento permanente dell’Istat che fotografa la situazione al 31 dicembre 2023, confermando allo stesso tempo che la nostra regione è la più anziana d’Italia.

Le persone “abitualmente dimoranti” in Liguria – cioè quelle che hanno vissuto sul territorio senza interruzione per almeno un anno o con l’intenzione di restarci per lo stesso periodo – risultano 1.507.636 al momento della rilevazione e 1.509.140 un anno prima, con un aumento netto di 1.504 unità (pari allo 0,09%). A livello nazionale, invece, si osserva un calo della popolazione di 25.971 unità (lo 0,4 per mille), sebbene risulti in calo la percentuale di Comuni che perdono residenti rispetto al 2020.

