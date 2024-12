Canottaggio/ Gara con simulatori, buona prestazione dell’Argus di ‘Santa’

Una vittoria, un quarto posto e un ottavo posto. E’ questo il bottino della trasferta che la Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure ha fatto a Genova: stavolta non in mare, ma in palestra. La sede della Canottieri Elpis ha infatti ospitato una gara di Indoor Rowing, e cioè con i simulatori di voga con i quali si allenano tutti i canottieri del mondo. Si è trattato di un Meeting Allievi e Cadetti, in concomitanza con il Campionato Italiano delle categorie superiori. L’Argus ha partecipato con tre Cadetti, che sono gli atleti nati nel 2010: Lorenzo Caperoni, Manuel Tosi e Aldin Apuzzo.



Purtroppo Aldin Apuzzo, uno dei canottieri più forti dell’Argus, si è sentito male a metà gara: è riuscito comunque a portare a termine la prova – senza ritirarsi – ma ha chiuso all’ultimo posto.

Il meccanismo della gara è semplice: vince chi percorre più strada nel tempo di 6 minuti. L’Argus ha partecipato a tre gare. Lorenzo Caperoni ha chiuso al quarto posto con 1599 metri; Aldin Apuzzo all’ottavo posto con la comunque ragguardevole distanza di 1601 metri. Bella vittoria per Manuel Battista Tosi in Gara 8 con la distanza di 1686 metri.

