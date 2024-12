Chiavari: lutto in diocesi, è mancato don Enzo Frisino; i funerali a Riva Trigoso

Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali e portavoce della Diocesi

Si è spento don Enzo Arturo Frisino, per diversi anni parroco delle Parrocchie di Santa Sabina in Trigoso e San Paolo in Pila a Sestri Levante.

Nato a Sestri Levante il 22 luglio 1940, era stato ordinato presbitero il 17 maggio del 1970. In quest’ultimo arco di vita risiedeva nella Casa Accoglienza Sacerdoti Anziani a Chiavari.

Il Rosario sarà pregato domani, martedì 17, alle ore 18:00 nella Cappella maggiore del Seminario vescovile di Chiavari. Un secondo momento di preghiera, sempre domani, sarà alle ore 21:00 nella Parrocchia di Santa Sabina in Trigoso. Nella stessa Parrocchia di Santa Sabina sarà celebrato il funerale mercoledì 18 dicembre alle ore 15:30.

La salma di don Frisino sarà esposta domani nella Cappella maggiore del Seminario di Chiavari. La comunità diocesana lo affida in queste ore nella preghiera alla tenerezza e alla misericordia del Padre.

