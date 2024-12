Chiavari: scambio di auguri alla Società operaia cattolica

Da Roberto Devoto a nome di don Andrea Buffoli, presidente della Società operaia cattolica di Chiavari

Si è svolto questa sera, lunedì 16 dicembre, in un clima di cordialità e amicizia lo scambio degli auguri per i soci della società operaia cattolica “Nostra Signora dell’Orto” di Chiavari e le loro famiglie.

Alle 18 la messa, celebrata nella cattedrale di Chiavari da monsignor Andrea Buffoli, presidente della Società operaia; al termine, un momento fraterno di scambio degli auguri presso la sede del sodalizio, in via Vinelli. Hanno partecipato, per l’amministrazione comunale, la vicesindaca Michela Canepa, l’assessore Alessandra Ferrara e il consigliere comunale Massimo Sanguineti. “Un momento per scambiarci gli auguri vicendevolmente e per ricordare i prossimi appuntamenti dell’associazione – ha sottolineato don Buffoli – in particolare la raccolta di beni alimentari in Cattedrale per il tempo dell’avvento e la visita a Pavia del 18 gennaio prossimo, con l’incontro con il vescovo Corrado Sanguineti, alla quale è ancora possibile iscriversi in cattedrale”.

