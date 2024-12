Cisl e Fit: “Procedere celermente a nomina presidente Adsp per continuare con opere e investimenti”

Le sigle sindacali Cisl e Fit spezzine ritengono “fondamentale procedere celermente nei tempi previsti alla nomina del presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale ai fini di continuare a dare attuazione alle opere e agli investimenti pubblici e privati già deliberati e previsti”, come si legge in una nota diffusa da Antonio Carro, responsabile Ast Cisl La Spezia, e Francesco Tartarini, responsabile Fit Cisl.

“Ci preme sottolineare come il nostro porto ha saputo, in piena autonomia, contestualizzarsi nello scacchiere dei traffici nazionali e mondiali, anticipando modelli organizzativi e produttivi, che grazie alla professionalità e alle competenze di tutte le maestranze e del cluster marittimo locale ne fanno il secondo porto core d’Italia – concludono Carro e Tartarini -. In questo contesto, come evidenziato dal sindaco Peracchini, è importante mantenere questo modello che ha visto nella nostra autority la capacità di traguardare al futuro del nostro scalo per mantenere ed aumentare la forza lavoro che rappresenta una parte fondamentale per lo sviluppo e la crescita della nostra città”.

