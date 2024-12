Crociere e spianamento fondali, la simulazione di Cetena certifica la fattibilità degli accosti al molo Garibaldi Ovest

Le simulazioni effettuate dagli specialisti di Cetena hanno certificato la fattibilità degli accosti delle navi da crociera al molo Garibaldi, considerando lo stato di avanzamento dei lavori a maggio 2025 del realizzando molo crociere, anche nel caso in cui non fosse stato ancora completato il livellamento del fondale del primo bacino portuale.

Lo rendono noto la Capitaneria di porto e l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale rassicurando cittadini e operatori del settore rispetto al rischio di dover sospendere gli accosti paventato nei mesi scorsi dalle compagnie, preoccupate per gli effetti che gli imminenti affondamenti dei cassoni per la realizzazione del molo avrebbero potuto avere sull’area di manovra delle navi dalla prossima primavera nel caso in cui non si dovesse procedere in tempo allo spianamento del fondale.

“Le attività di pianificazione relative alla contemporaneità dei lavori e all’operatività delle navi da crociera sono state oggetto, infatti, di un’attenta e approfondita analisi da parte della Capitaneria di porto in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale e con l’ausilio dei Servizi tecnico nautici. Questo studio – si legge nella nota dell’Adsp -, condotto con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza della navigazione e l’efficienza delle operazioni, ha tenuto conto di ogni variabile significativa, dalla disposizione delle aree di cantiere alla gestione dello spazio di manovra. Un passaggio fondamentale di questa analisi è stato rappresentato dalle simulazioni di manovra, coordinate dalla Capitaneria di porto, con l’ausilio dei Piloti del porto e alla presenza dei tecnici di Adsp, della società concessionaria del servizio di rimorchio, del terminalista La Spezia & Carrara Cruise Terminal e dei comandanti delle principali compagnie crocieristiche (Msc, Costa Crociere e Royal Caribbean) effettuate presso il centro specializzato Cetena di Genova, struttura riconosciuta a livello internazionale per la valutazione tecnica e operativa in ambito marittimo. I risultati delle simulazioni hanno confermato quanto già espresso dalla Capitaneria di porto il 22 ottobre scorso e cioè la fattibilità, in piena sicurezza, delle manovre di accosto delle unità da crociera, in considerazione della progressione delle opere infrastrutturali, entro maggio 2025. Tali esiti confermano quindi che le navi potranno continuare ad operare regolarmente presso il Molo Garibaldi Ovest nel porto della Spezia, senza compromettere le normali attività di realizzazione del nuovo molo crociere né la sicurezza di tutti gli altri operatori”, conclude la nota.

