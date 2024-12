Crolla del fatturato nei primi nove mesi del 2024: le imprese liguri sono le peggiori a livello nazionale. Unimpresa: “Bruciati 9 miliardi”

Nei primi nove mesi del 2024 in Liguria si è osservato un calo del fatturato pari al 18,5 per cento rispetto ai primi tre trimestri del 2023, con una contrazione delle fatturazioni che ha toccato gli 8,9 miliardi e un totale che si è fermato a 39,1 miliardi. Il dato, che è di gran lunga il peggiore in termini percentuali tra quelli delle regioni italiane, emerge dall’analisi realizzata dal Centro studi di Unimpresa realizzato sulla base dei dati sulla fatturazione elettronica raccolti dal Dipartimento delle Finanze tra gennaio e settembre 2024 in Italia.

