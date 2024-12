Ex Ilva, fronte comune per il rilancio di Cornigliano: “Puntare su latta e forno elettrico”

Genova. Si potrebbe dire che il futuro dell’acciaio a Genova è nelle lattine. In Italia se ne consumano 800mila tonnellate all’anno e l’unica fabbrica a produrre la banda stagnata è proprio quella di Cornigliano, che copre solo il 15% del fabbisogno nazionale: tutto il resto deve essere importato. Parte da questi dati la proposta presentata oggi da Federmanager in un convegno organizzato alla sala Quadrivium per il futuro industriale dell’ex Ilva. Ma non solo. C’è una parola che nessuno ormai ha più paura di pronunciare ed è forno elettrico: un impianto che permetterebbe non solo di raggiungere l’indipendenza da Taranto, ma anche di riciclare la latta e avviare nuova produzione a partire dai rottami.

Come ricordato da Livio Grasso di Federmanager, il sito di Cornigliano è in grado di lavorare materiali con spessori estremamente sottili, raggiungendo 0,14 millimetri: “È a metà tra la meccanica di precisione e la siderurgia tradizionale”. La banda stagnata e cromata è utilizzata al 34% per il settore alimentare (ad esempio le scatolette di tonno), al 25% per i tappi, all’11% per le lattine delle bevande. Da Genova la banda stagnata viaggia soprattutto verso la Pianura Padana e la Campania, dove si trovano quasi tutti gli scatolifici.

