Sarà piazza Garibaldi il cuore della notte di San Silvestro a Sarzana il prossimo 31 dicembre. Nei giorni scorsi infatti il Comune ha siglato la determina con l’impegno di spesa per la realizzazione della festa di fine anno che sarà organizzata da Progetto Studio, realtà con sede ad Arcola e molto attiva negli eventi notturni. Ad ottobre infatti l’ente aveva emanato un avviso pubblico per la presentazione di iniziative legate al periodo natalizio per la proposta di Progetto Studio è risultata la più economicamente vantaggiosa e adeguata alle esigenze dell’Amministrazione che metterà a disposizione la somma di 25mila euro. Già in programma infine un concerto di Capodanno che si terrà il 1 gennaio al Teatro degli Impavidi.

L’articolo Il Capodanno di Sarzana illuminerà piazza Garibaldi proviene da Città della Spezia.

