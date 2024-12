Il Ceriale batte anche la Sampierdarenese e vola al secondo posto, Mambrin: “Bello vedersi lì”

Nono risultato utile consecutivo per il Ceriale che conquista un’altra vittoria di spessore: i biancoblù battono 4-2 la Sampierdarenese grazie alla tripletta di Gabriele Beluffi e la rete conclusiva di Edward Molina.

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo di fronte ad una squadra molto forte – dichiara mister Marco Mambrin -. Chiuso meritatamente in vantaggio 2-1 la prima frazione, nel secondo tempo una Samp non arrendevole ha lasciato qualche spazio per provare a raggiungere il pareggio. Ma poi siamo riusciti a portare il risultato sul 4-1. Con la rete del 4-2 la Sampierdarenese si è rimessa in partita, ma siamo stati bravi a concedere poco al loro importante attacco. In settimana avevamo lavorato molto su alcune modalità tattiche per interpretare al meglio la gara e devo complimentarmi con i ragazzi e lo staff (Fazio, Dakaj, Cardile, Fantoni, Trimarchi, Bellinghieri e lo staff medico) perché avevo visto che c’erano tutti i segnali per fare una grande prestazione. Ne parlavamo in settimana con il direttore sportivo Villa che con la sua esperienza ci metteva in guardia da questa partita”.

