Industria, Pasa (Cgil): “In estrema difficoltà a causa delle mancate scelte del governo e dell’Europa. Altro che chiacchiere”

Savona. “La Regione Liguria sia più autorevole nel pretendere risposte dal Governo, in queste settimana abbiamo sentito solo tante parole, tanta buona volontà, ma per ora nessun risultato, nessun incontro è stato calendarizzato presso i Ministeri e la Presidenza del Consiglio per le crisi industriali savonesi”, lo afferma Andrea Pasa segretario Cgil Savona.

“Siamo estremamente preoccupati perché sulle crisi industriali “storiche” del savonese continua ad esserci un silenzio assordante da parte della Regione Liguria, anche in queste prime settimane di amministrazione; nulla su Piaggio Aerospace, Funivie e Sanac ma ancor peggio nessuna risposta sul comparto del vetro e dell’auto. In questi giorni nessun intervento diretto o indiretto del Presidente Bucci, migliaia di lavoratrici e lavoratori della Provincia di Savona pretendono risposte dalla politica regionale, così come pretendiamo che sia il Presidente della Regione a interloquire con il Governo e i Ministeri interessati per coinvolgere il “territorio” sulle scelte di politica industriale e sul futuro delle 3 aziende e non i Commissari, perché ci sono in “gioco” oltre un terzo degli occupati dell’industria savonese, oltre 3 mila sui 10 mila complessivi”, prosegue la nota.

