La Liguria traguarda tutti i target comunitari del Fesr 2024-27

“La Liguria è la prima regione a certificare di avere centrato tutti i target comunitari del Fesr 2021-2027. Un risultato, riconosciuto dalla Commissione Europea nel recente Comitato di Sorveglianza, che mette in sicurezza il 15% della dotazione attribuita alla Liguria con il programma, circa 97 milioni di euro”. Lo comunica in una nota la Regione.

“Obiettivo non scontato, visto che, come tutte le regioni, partivamo con un anno e mezzo di ritardo a causa dell’approvazione dei regolamenti. Ma che certifica, ancora una volta, l’importante lavoro messo in campo dall’amministrazione nell’accompagnare gli investimenti di imprese ed enti pubblici – spiega in conferenza stampa il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana – Risultato che non sarebbe stato possibile senza il proficuo lavoro di squadra portato avanti con il Sistema Camerale, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com