L’annuncio di Orlando: “Mi dimetto da deputato, la mia battaglia è in Liguria”

“Questa settimana mi dimetterò dalla carica di deputato per rimanere in consiglio regionale. È stata la prima idea che ho avuto all’indomani delle elezioni e tuttavia in molti, a partire dalla segretaria nazionale, mi hanno chiesto di riflettere, di pensare sull’opportunità di rimanere in Parlamento, per dare un contributo importante alla battaglia a livello nazionale. Riflessioni e ragionamenti che mi hanno impegnato le scorse settimane, ma non ho cambiato idea”. L’atteso annuncio è arrivato. Andrea Orlando siederà tra le file dell’opposizione in consiglio regionale ligure. Ad annunciarlo lo stesso ex ministro con una nota accompagnata da un video in cui spiega come l’idea fosse già chiara all’indomani della sconfitta alle scorse regionali. Queste settimane sono servite per alcuni passaggi politici.

“Credo che sia importante proseguire la battaglia che ho iniziato candidandomi alla guida della regione Liguria, contro una destra arrogante, che non sa fare i conti con i limiti e le opacità delle esperienze precedenti, che rischia di compromettere il futuro della nostra regione, soprattutto delle nuove generazioni – illustra Orlando -. Costruiamo un’opposizione basata sulle parole d’ordine che abbiamo messo al centro della nostra campagna elettorale: difesa della sanità pubblica, reindustrializzazione sostenibile, lavoro di qualità, tutela dell’ambiente e del territorio, diritti di tutte e di tutti, contrasto delle diseguaglianze”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com