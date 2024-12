Liguria International apre alle imprese liguri i maggiori mercati mondiali: si guarda all’Expo di Osaka

Genova. Dalla Spagna al Giappone passando per Francia, Germania e Cina, portando nel mondo il meglio della realtà produttiva della nostra regione: anche nel secondo semestre del 2024 è proseguita l’attività di Liguria International per la promozione delle imprese del territorio ed il consolidamento delle relazioni internazionali intrattenute dal sistema-Liguria.

Un lavoro concretizzatosi nella partecipazione ad alcune tra le fiere più importanti a livello globale e nell’ospitalità data a delegazioni estere, come quella del gruppo Shanghai Lingang Economic Development, ricevuta il 22 luglio per esplorare le opportunità di collaborazione nei comparti dell’agroalimentare, dell’high-tech, della sanità e del turismo, sottolineando l’importanza strategica dei porti liguri. Sempre sull’asse Genova-Pechino, particolarmente significativa è stata a settembre la visita del direttore del China Council for the promotion of international trade che ha consentito ai rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo economico ligure di accreditarsi presso 26 imprese della città di Chengdu attive nei settori della meccanica avanzata, dell’automotive, dell’energia, dell’alta tecnologia e dell’intelligenza artificiale.

