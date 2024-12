M5S dopo assemblea regionale: “Mai smesso di ascoltare veri problemi dei liguri, ma d’ora in poi lo faremo con più forza”

“Una riga netta rispetto al passato, avendo ben chiaro il presente: con questo spirito, mantenendo fede ai risultati della Costituente e del RiVoto, e pensando già alle Comunali di Genova del 2025, abbiamo convocato l’Assemblea regionale dello scorso 13 dicembre”. Lo si legge in una nota diffusa dal Movimento cinque stelle della Liguria. “È stato un doveroso momento di riflessione insieme ai portavoce e ai coordinatori, sia per l’analisi del voto regionale, sia per ascoltare i contributi concreti, credibili e coerenti portati al tavolo dai nostri attivisti – proseguono i pentastellati -. Tra le tante idee, la proposta di creare eventi mensili per garantire continuità e rafforzare l’impegno del MoVimento sul territorio; l’ascolto quotidiano dei cittadini visitando ad esempio gli ospedali, in particolare per parlare con chi è malato e ha bisogno di una sanità efficiente; l’apertura di sedi locali per ascoltare chi è in difficoltà e combatte con il carovita, con le bollette sempre più salate, con le diseguaglianze, la povertà sanitaria, la morosità incolpevole, la disoccupazione. Tutti temi scottanti che riguardano da vicino la Liguria”.

“È dunque con rinnovato spirito di squadra che intendiamo affrontare il futuro: battendo il territorio e ascoltando sempre di più cittadini, comitati e associazioni – prosegue la nota -. È stata una bella assemblea, sebbene a tratti ruvida: abbiamo messo al centro le nostre stelle e focalizzato l’attenzione sui valori ribaditi con Nova, salutando il MoVimento conservatore dei carri pronti all’uso e consumo. Non abbiamo mai smesso di ascoltare i veri problemi dei liguri, ma d’ora in poi lo faremo con più forza, spalancando ancora di più le nostre porte alla società civile, a patto che chi entra sia propositivo e mai divisivo. A tutti abbiamo ricordato che non si possono dileggiare i membri del MoVimento 5 Stelle e poi fingere che vada tutto bene. Anzi a chi lo ha fatto, chiediamo di fare un passo di lato e di guardarsi intorno: siamo certi che troveranno una nuova famiglia politica dove far valere le proprie idee. Quel passo di lato che chiediamo anche ai nostri ex: ripongano nel cassetto il livore e l’analisi morbosa delle iniziative pentastellate. Dovrebbero semmai essere grati al M5S, che ha dato loro la possibilità di fare importanti percorsi consiliari”.

