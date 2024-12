Manarola, il mare e il Duplè nelle foto di Massimo Vitali: “Non guardo la televisione ma la gente”

“Sarà da oltre vent’anni che non ho la televisione in casa: io guardo la gente”. Massimo Vitali ha chiuso ieri a Lucca Photolux Festival, la Biennale Internazionale di Fotografia, da protagonista principale, con premio alla carriera e aprendo le porte del suo archivio con una campionatura dei 4970 negativi in corso di digitalizzazione grazie a un progetto del PNRR. Il suggestivo titolo dell’edizione Photolux 2024 è “Il Bel Paese?”. Nel variegato calendario appena chiuso che ha raggruppato diciannove mostre, visite guidate, incontri, workshop, presentazioni di libri, Massimo Vitali ha occupato gli spazi di Palazzo Ducale con l’esposizione “Sotto questo sole“, curata da Matteo Balduzzi e con l’apprezzato allestimento a cantiere curato dall’architetto Pietro Carlo Pellegrini. Il cuore del percorso è una selezione di immagini appartenenti alla celebre serie delle spiagge, che comprende scatti dal 1994 a oggi, dal nord al sud della penisola. A dare il benvenuto ai visitatori in Sala Staffieri in seconda posizione era uno scatto da Manarola, che spicca con la sua falesia tra le tante spiagge piatte e lunghe del litorale italiano. “Questa l’ho scattata con macchina digitale. Era il 2020”. Nell’ingrandimento scelto dal fotografo, i turisti che attendono il battello tutti vestiti e con mascherina indossata sfilano dietro al minibikini della bagnante che studia il tuffo. Accostamenti che richiamano l’occhio per contrasto, per affinità, che divertono, armonizzano o stridono: “Io ho scelto di ingrandire alcuni momenti, ma nella foto intera, di grande formato, l’attenzione può accendersi per molti altri dettagli. Io mi ci costruisco sopra delle storie. Perché la fotografia continua, oltre i limiti della stampa. E quando si guardano le foto tutte insieme, come in questa sala, si scorre nel tempo, tra i luoghi, tra i cambiamenti della società”.

