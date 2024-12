Montefiori: “Presenza di Orlando in Regione contributo fondamentale a quella che sarà la battaglia dell’opposizione”

Iacopo Montefiori segretario provinciale del Partito democratico della Spezia interviene sulla decisione di Andrea Orlando di restare Consigliere Regionale: “La scelta di Andrea Orlando di andarsi a sedere tra i banchi dell’opposizione in Regione Liguria è importante e parla di credibilità di un percorso che parte da lontano, è una scelta che viene presa anche considerato l’importante mandato ricevuto dagli elettori . La presenza di Orlando da un contributo fondamentale a quella che sarà la battaglia dell’opposizione anche in vista dei prossimi appuntamenti che ci attendono non solo a livello regionale ma anche più legati alla nostra provincia. Una scelta che fa guadagnare in termini sia di capacità di rappresentanza sia di competenze, certo per il Partito Democratico ma anche per quell’insieme di forze politiche e sociali che si sono riconosciute e si riconoscono in questo progetto.”

L’articolo Schlein: “In bocca al lupo a Orlando per scelta di coerenza rispetto a impegno preso con liguri” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com