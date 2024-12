Genova. Era malato da tempo e anche se in tanti facevano il tifo per lui – persino Francesco Totti, che gli aveva inviato un messaggio di vicinanza – Luca Filippone se n’è andato, a soli 46 anni.

Già capitano del San Desiderio, ma conosciuto in città non solo per motivi calcistici, soffriva per una malattia incurabile. E oggi, alla notizia della sua morte, sono moltissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e compagni di squadra.

