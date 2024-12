“Non pagate quel bonifico, è una truffa articolata. E il numero che vedete non è realmente quello dei carabinieri”

“Il messaggio che vi chiedo di far girare il più possibile e certamente ne comprenderete il motivo e anche l’urgenza, è che il comando della stazione carabinieri di Luni ci informa che oggi è stata posta in essere una truffa molto articolata con la quale una persona ha ricevuto un sms attraverso il quale gli sia annunciava che era partito un bonifico”. Dalla viva voce di Alessandro Silvestri, sindaco del comune di Luni, è partita una videocomunicazione con la quale il primo cittadino del municipio più orientale della provincia spezzina ha deciso di allertare la cittadinanza non solo del territorio di sua competenza diretta ma di tutta l’area ligure-Apuana. Il racconto di Silvestri prosegue ed entra nel dettaglio: “Hanno poi chiamato una serie di persone che si sono rivelate poi essere dei truffatori dicendo che questo bonifico andava bloccato facendo un altro bonifico e quindi con la partenza di questo secondo bonifico da parte dei malcapitati sono stati asportati dei soldi dal loro conto”. C’è di più, dice ancora Silvestri: “La singolarità risiede nel fatto che il numero da cui è stata posta in essere la seconda parte della truffa corrisponde al numero del comando provinciale dei carabinieri della Spezia, cioè compare un centralino che è effettivamente nel quello del comando ma invece c’è dietro qualcuno che ovviamente, agendo sui software dei telefoni, riesce a dare quell’idea. Per cui se ricevete degli sms strani con cui vi viene comunicato che è stato inviato un bonifico che deve essere bloccato, diffidate e chiamate la nostra caserma dei carabinieri o comunque le forze dell’ordine e soprattutto consultate la vostra banca. Non fate bonifici così, sull’onda della fretta che i truffatori potrebbero mettervi”.

