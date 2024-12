Parco, 133 cinghiali abbattuti nel 2024. Conclusa la redazione del nuovo Piano di controllo

Sono 133 i cinghiali abbattuti nel 2024, precisamente dal 5 gennaio al 1° novembre scorso, nell’ambito delle strategie di controllo e monitoraggio della specie da anni intraprese dal Parco di Montemarcello, Magra e Vara. L’ente collabora con oltre 250 cacciatori di selezione volontari coordinati dal Nucleo di vigilanza faunistica regionale. I 133 abbattimenti dell’anno corrente sono stati effettuali in circa 65 interventi, messi in atto sia con la tecnica della girata, sia con la tecnica dell’aspetto notturno. Finalità di queste attività è “raggiungere un adeguato equilibrio ecologico”, si spiega nel Piano di programma 2025/27 del Parco di recente approvazione; finalità per il raggiungimento della quale, si legge ancora, il Parco si attiene agli indirizzi ed alle procedure contenute nel documento Piano di assestamento e controllo della popolazione cinghiale (Sus scrofa) Gennaio 2020 – Dicembre 2024, redatto con specifico parere positivo di Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. “Tale documento viene calibrato annualmente tramite i dati derivanti dal monitoraggio e dalle operazioni di controllo numerico svolte – spiega l’ente Parco -. A conclusione di ciascuna annualità viene redatta una relazione consuntiva delle attività svolte. Ad oggi l’ente ha concluso la redazione del nuovo Piano di assestamento e controllo della popolazione cinghiale (Sus scrofa) 2025 – 2029, con relativa procedura di screening di incidenza ambientale, che è stato inviato agli enti competenti (Ispra e Regione Liguria) per l’acquisizione del parere di competenza”.

Nel 2024 sono stati acquisiti dall’ente i risultati delle analisi sui capi abbattuti nel corso dell’attività di controllo relativi alla presenza di patologie. In particolare, la campagna di analisi è volta alla prevenzione della trichinellosi, zoonosi causata da vermi cilindrici (nematodi) appartenenti al genere trichinella. Questo parassita è in grado di infettare i mammiferi, incluso l’uomo. Tutti i campioni analizzati dall’Istituto zooprofilattico della Spezia sui capi abbattuti nel territorio del Parco sono risultati negativi.

