Portofino: nevicata in piazzetta la vigilia di Natale, tra stupore e gioia

Anche quest’anno la vigilia di Natale torna la neve in piazzetta a Portofino. Uno spettacolo che, a due passi dal mare, suscita stupore, goia, emozioni ed elettrizza i bambini. L’iniziativa, come la notte di San Silvestro in piazza, nell’ottica di far vivere il più possibile il Borgo anche nella staguione invernale. L’idea di portare la neve al mare è unica ed apprezzata da adulti , che lo scorso anno avevano allestito un pupazzo. A sparare la neve artificiale da più “cannoni” è l’Associazione Beat di Empoli.

