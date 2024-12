La comunicazione digitale in Italia è in costante evoluzione e Riccardo Pirrone è una figura di riferimento che ha ridefinito i confini del marketing online grazie al suo approccio innovativo e originale. Come CEO di Kirweb e presidente dell’Associazione Nazionale Social Media Manager (SMM), Pirrone è uno dei principali portavoce del settore in Italia. Ha saputo rivoluzionare il modo in cui i brand si connettono con il pubblico, grazie a strategie di comunicazione audaci e coerenti.

Kirweb: comunicazione di Successo per Brand di Rilievo

» leggi tutto su www.genova24.it