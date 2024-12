Tari, presentate le nuove tariffe. Piciocchi: “Nessun aumento, flessione sull’utenza domestica”

Genova. Presentate oggi in commissione consiliare le tariffe relative alla Tari per il 2025. Secondo quanto annunciato dalla giunta, per il prossimo anno non sono previsti nuovi aumenti, anzi, secondo le stime inizierà un arretramento dei costi.

“Il prelievo finanziario non ha modifiche rispetto al 2024, non ci sono aumenti, anzi sull’utenza domestica abbiamo una lieve flessione, di alcuni centesimi a metro quadro, come già lo scorso anno, segno che in un quadro generale stabile, è iniziata una flessione – ha commentato in Sala Rossa il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi – Dopo molti anni portiamo l’approvazione delle tariffe contestualmente al bilancio, perché per disposizione dell’Autorità di regolazione il piano finanziario dell’azienda è stato approvato a giugno 2023 ed è stato definito per due annualità, 2024 e 2025: siamo, quindi, in grado di conoscere il piano finanziario, presupposto di base per le tariffe, dell’azienda per il 2025, già approvato dalla città metropolitana”.

