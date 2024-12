Genova. Ubriaco, ha fatto finta di essere stato investito da un’ambulanza e poi ha aggredito sia il milite della pubblica assistenza sia i carabinieri intervenuti.

Per questo un uomo di 52 anni, con precedenti, è stato arrestato domenica 15 dicembre in via Napoli, nel quartiere di Oregina, a Genova.

