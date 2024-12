Caos treni in Liguria, Scajola: “Chiesta una task force per le emergenze”. E scatta l’orario invernale

Liguria. “Ho espresso a Trenitalia e Rfi il nostro malcontento soprattutto per come sono state gestite le emergenze. Ho richiesto ufficialmente una task force che eviti che un problema infrastrutturale si rifletta pesantemente sui cittadini”. Così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola ha risposto alle interrogazioni presentate in Consiglio regionale da Pd e Alleanza Verdi Sinistra sui recenti disagi e ritardi legati al trasporto ferroviario.

In Regione si è riunito il primo tavolo tecnico pendolari-consumatori della nuova giunta regionale. L’assessore ai Trasporti Scajola ha ascoltato, insieme ai tecnici regionali, le proposte degli utenti e delle associazioni di consumatori. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti territoriali di Trenitalia e Rfi che, nell’occasione, hanno presentato il cambio di orario per i primi sei mesi del 2025.

