Cassonetti in fiamme in Via Lunigiana: Vigili del fuoco evitano il peggio. Isola zonale da sostituire

Incendio ieri sera, dopo le 21, nel quartiere di Mazzetta. Per dinamiche in fase di accertamento l’isola zonale di Via Lunigiana in prossimità della Società di mutuo soccorso è stata avvolta dalle fiamme e i Vigili del fuoco della Spezia hanno impiegato oltre un’ora per spegnere il rogo dal quale si è sviluppata una colonna di fumo ben visibile anche da altre zone del quartiere. Quando i pompieri sono arrivati sul posto le fiamme erano molto alte ma fortunatamente non hanno compromesso i fili della corrente elettrica sovrastanti e provocato altri danni. A seguito dell’incendio i cassonetti risultano compromessi e dovranno essere sostituiti. La situazione è stata monitorata anche da Acam Iren che dovrà provvedere al ripristino dell’isola zonale.

