Cavi sottomarini, intesa tra Fincantieri e Sparle per la protezione e la sorveglianza

Genova. Fincantieri, leader globale nella cantieristica navale e delle tecnologie marine, e Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, hanno firmato un Memorandum d’Intesa per collaborare allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la sorveglianza e la protezione dei cavi di telecomunicazione sottomarini.

L’accordo si inquadra nell’ambito di una visione strategica per lo sviluppo tecnologico e la competitività dell’Italia a livello internazionale, in cui due eccellenze collaborano per garantire la resilienza di infrastrutture fondamentali per la connettività digitale e per la crescita tecnologica del Paese.

